همایش دوچرخه سواری کوهستان، درآستانه هفته دفاع مقدس در مراغه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت: همایش دوچرخه سواری کوهستان با شرکت ۹۰ نفر رکاب زن در مسیرمردق چای مراغه تا کوه سهند برگزار شد.

ناصر قهرمان افزود: این همایش برای هفدهمین در آخرین جمعه شهریور به مسافت ۵۰ کیلومتر از میدان راه آهن مراغه شروع و در دامنه سهند به پایان رسید.

وی اضافه کرد: جوان‌ترین رکاب زن این همایش ۱۳ سال و مسن‌ترین آنها ۶۵ سال سن داشت.

رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت: این همایش دوچرخه سواری با هدف توسعه ورزش دوچرخه سواری و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس برگزار شد.