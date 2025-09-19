به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سجاد غلامی با اشاره به اجرای پویش همه حاضر در باغملک همزمان با سراسر استان و در راستای منویات مقام معظم رهبری گفت: در قالب این پویش ۷۰۰ بسته تحصیلی شامل ملزومات مدرسه به دانش آموزان زیر پوشش بهزیستی این شهرستان اهدا شد.

وی ارزش بسته‌های اهدایی را ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: اجرای اینگونه پویش‌ها سرمایه گذاری در آموزش و برای نسل‌های آینده است تا ایران اسلامی را به سرمنزل مقصود برساند.

غلامی با قدردانی از خیرین و نیکوکاران برای مشارکت در کار‌های خداپسندانه و کمک به تامین نیاز‌های مددجویان زیر پوشش بهزیستی باغملک، ادامه داد: خیرین شهرستان و استان تهران نظیر آقای فراهانی همیشه در کنار بهزیستی هستند و هیچگاه کمک‌های خود را از افراد کم برخوردار دریغ نمی‌کنند، بطوریکه این نیکوکار سال گذشته ۴۵۰ بسته مواد غذایی به ارزش ۹۰ میلیون تومان ارسال کرد و امسال نیز ۱۵۰ میلیون تومان وجه نقد برای تهیه نوشت افزار در اختیار بهزیستی قرار داد و نیاز دانش آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید تهیه و توزیع کردیم.