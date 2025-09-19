به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست جهادکشاورزی شهرستان بن گفت:سطح زیرکشت انگور شهرستان بن ۳۸۰ هکتار است و عملکرد در هر هکتار ۸ تن است.

مختاریان افزود: پیش بینی می‌شود امسال ۳ هزارتن انگور از باغات این شهرستان برداشت و بخشی روانه بازار داخلی و بخشی به کشمش تبدیل شود.

برداشت انگور تا پایان مهرماه ادامه دارد.

ارقام انگور کشت شده در شهرستان بن عسگری، یاقوتی، رشه، ریش بابا و فخری است که بیشترین سطح زیر کشت انگور به رقم عسگری اختصاص دارد.