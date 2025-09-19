پخش زنده
برداشت انگور از تاکستانهای شهرستان بن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست جهادکشاورزی شهرستان بن گفت:سطح زیرکشت انگور شهرستان بن ۳۸۰ هکتار است و عملکرد در هر هکتار ۸ تن است.
مختاریان افزود: پیش بینی میشود امسال ۳ هزارتن انگور از باغات این شهرستان برداشت و بخشی روانه بازار داخلی و بخشی به کشمش تبدیل شود.
برداشت انگور تا پایان مهرماه ادامه دارد.
ارقام انگور کشت شده در شهرستان بن عسگری، یاقوتی، رشه، ریش بابا و فخری است که بیشترین سطح زیر کشت انگور به رقم عسگری اختصاص دارد.