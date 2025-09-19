به مناسبت هفته دفاع مقدس و هم‌زمان با بازگشایی مدارس، مراسم پیاده‌روی خانوادگی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،در این برنامه، خانواده‌ها مسیر بوستان ارم تا باغ موزه همدان را پیمودند و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را با خود حمل کردند.

شرکت‌کنندگان با تأکید بر اهمیت ورزش همگانی، پیاده‌روی را ورزشی ساده، اما مؤثر برای ارتقای سلامت جسمی و روحی دانستند. آنان اظهار کردند: این برنامه علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، فرصتی برای تقویت روحیه همبستگی و انسجام در میان مردم است.

یکی از شهروندان گفت: هنگامی که همه در کنار هم قدم می‌زنیم، پرچم ایران را حمل می‌کنیم و یاد رشادت‌های رزمندگان را زنده نگه می‌داریم، اتحاد و هویت ملی‌مان پررنگ‌تر می‌شود.

دیگری نیز با اشاره به بازگشایی مدارس بیان کرد: این حرکت می‌تواند الگویی برای دانش‌آموزان باشد تا ورزش را در برنامه روزانه خود جای دهند و در کنار آن، مفهوم همدلی و همکاری را بیاموزند.