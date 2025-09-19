مدیرکل مدیریت بحران مازندران با صدور هشداری نسبت به احتمال طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیلاب در مسیل‌های استان طی روزهای پایانی فصل تابستان، از مردم خواست مراقبت‌های ایمنی را رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان و پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی جدید در مازندران، نسبت به احتمال طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیلاب در مسیل‌ها برای سه روز پایانی تابستان در استان هشدار داد.

محمدی افزود: براساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی مازندران از اوایل وقت روز شنبه ۲۹ شهریورماه سامانه بارشی جدیدی در مازندران فعال می‌شود.

وی گفت: با فعالیت این سامانه وقوع بارش‌های رگباری، جاری شدن روان‌آب و آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و بالا آمدن ناگهانی سطح آب و طغیان رودخانه‌ها در سراسر استان قابل پیش‌بینی است.

محمدی با تاکید بر پرهیز از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و مناطق مرتفع استان، خاطرنشان کرد: خودداری از فعالیت‌های کوهنوردی در روزهای شنبه ۲۹، یک‌شنبه ۳۰ و دوشنبه ۳۱ شهریورماه مورد تاکید است.

وی تصریح کرد: خودداری از هرگونه تردد غیرضروری در حاشیه رودخانه‌ها و محورهای کوهستانی، طبیعت‌گردی و کوهنوردی و همچنین توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها ضروری است.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: باتوجه به هشدار هواشناسی نیروهای امدادی و خدماتی در سطح استان در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

براساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی از روز شنبه سامانه جدید بارشی پاییزی به مازندران می‌رسد که پیامد آن بارش‌های رگباری و احتمال تگرگ خواهد بود.