به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، این آیین با حضور فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، معاونان سیاسی و اقتصادی استانداری سمنان، گلرو نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، اعضای کمیته گردشگری روستایی کشور و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

این جشنواره ملی که تا ۲۹ شهریور ادامه خواهد داشت، با هدف معرفی فرهنگ و سبک زندگی عشایر سنگسری و نمایش توانمندی‌های آنان در حوزه‌های لبنی و صنایع‌دستی برپا شده است. در این رویداد بیش از ۹۰ غرفه برای عرضه محصولات برپا شده و ۱۷ چادر عشایری سبک زندگی سنتی ایل سنگسری را برای بازدیدکنندگان بازسازی کرده‌اند.

نام «حاصَل» برگرفته از مجموعه محصولات لبنی تولیدی عشایر در پایان فصل ییلاق است؛ فرآورده‌هایی که حاصل تلاش نسل‌های متوالی ایل سنگسری در فرآوری شیر دام‌هاست. این جشنواره علاوه بر عرضه فرآورده‌های لبنی، بستری برای معرفی آداب‌ورسوم، پوشش سنتی، موسیقی محلی و بازسازی زیست عشایری در چادر‌های سنتی «گوت» فراهم کرده است.

حضور عشایر استان‌های مازندران، آذربایجان، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و گلستان بر غنای فرهنگی جشنواره افزوده و زمینه تعامل و تبادل تجربیات میان طوایف مختلف عشایری کشور را فراهم کرده است.

از بخش‌های شاخص جشنواره می‌توان به رونمایی از «فلوس سنگسر» یا سکه تاریخی ۶۰۰ ساله اشاره کرد؛ اثری ارزشمند که نماد جایگاه اقتصادی و فرهنگی منطقه سنگسر در ادوار گذشته به شمار می‌رود و پیوندی میان گذشته و حال این ایل کهن را به نمایش می‌گذارد.