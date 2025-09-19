

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، دکتر مسعود عابد، مرکز اورژانس فارس گفت: بامداد امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری بین شهری با یک دستگاه تریلی در محور نی‌ریز – قطرویه ۲۸ نفر مصدوم که از این تعداد ۲۶ نفر به بیمارستان شهدای سلامت نی ریز و مرکز جامع سلامت قطرویه منتقل شدند و ۲ نفر در محل حادثه خدمات درمانی دریافت و از انتقال خودداری کردند.

وی افزود: از مجموع ۲۶ مصدوم این سانحه که به مراکز درمانی منتقل شدند، ۱۴ نفر ترخیص و ۱۲ نفر دیگر همچنان در مرکز درمانی بستری هستند.

دکتر مسعود عابد اضافه کرد: مصدومان در بیمارستان شهدای نی ریز بستری و تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارند و حال آن ها مساعد گزارش شده است.