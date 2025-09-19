مدیر توزیع برق اندیمشک گفت: شبکه برق روستای دوران بخش الوار گرمسیری این شهرستان با تبدیل سیم به کابل ، تقویت و پایدارتر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامعلی سرلک به خبرنگار ما گفت: تبدیل شبکه مسی و فرسوده به کابل خودنگهدار موجب بهبود پایداری شبکه، افزایش ضریب ایمنی، کاهش سرقت، رفع افت ولتاژ و زیباسازی می‌شود.

وی افزود: در این راستا و باهدف بهبود وضعیت برق رسانی به روستای دوران از توابع بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک، ۷ اصله پایه بتونی نصب و ۵۰۰ متر شبکه فشار ضعیف به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

سرلک می‌گوید: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح از محل اعتبارات عوارض برق روستایی تامین و هزینه شده است.