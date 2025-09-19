یهودیان ضدصهیونیسم با برگزاری تجمعی اعتراض آمیز علیه سفر «نتانیاهو» به نیویورک در آستانه برگزاری هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل، شعار‌هایی سردادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صد‌ها یهودی ارتدکس در نیویورک علیه حضور برنامه‌ریزی‌شده بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر جنایت کاران صهیونیست در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده، اعتراض کردند.

معترضان مقابل ساختمان کنسولگری صهیونیست‌ها در منهتن تجمع کرده و شعار‌هایی را سردادند.

آنها پلاکارد‌هایی با عنوان «نتانیاهو و بن گویر: دشمن شماره یک قوم یهود»، «صهیونیسم‌ستیزی، یهودستیزی نیست» و «اجبار یهودیان به پیوستن به ارتش صهیونیستی را متوقف کنید» در دست داشتند.

در یک تابلوی بزرگ پشت سکویی که سخنرانی‌ها از آنجا بیان می‌شد، این کلمات جلب توجه می‌کرد: نتانیاهو: تو به نام ما صحبت نمی‌کنی.

خاخام دیوید فلدمن یکی از معترضان، در گفت‌و‌گو با آناتولی گفت که سفر نتانیاهو به سازمان ملل «جهان را به این فکر گمراه می‌کند که او نماینده یهودیان است و اعمالی که او انجام داده به نوعی توسط دین یهود قابل قبول است.»

وی افزود: هر آنچه اسرائیل و بنیامین نتانیاهو از آن دفاع می‌کنند، کاملاً با یهودیت در تضاد است و مایه شرمساری واقعی یهودیان است. ما از جنگ یا حمله به هر ملتی منع شده‌ایم. بازگشت به سرزمین مقدس و مهاجرت دسته جمعی ممنوع است.