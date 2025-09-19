پخش زنده
شبکه نمایش مجموعهای از منتخب آثار فیلمسازان مطرح سینمای دفاع مقدس را پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش از شنبه ۲۹ شهریور تا پنجشنبه ۱۰ مهر، تعدادی از تولیدات شاخص تاریخ سینمای ایران در این حوزه از کارگردانان بنامی همچون ابراهیم حاتمیکیا و رسول ملاقلی پور، را پخش می کند.
*فیلم «بادیگارد» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا، شنبه ۲۹ شهریور، پخش می شود.
این فیلم درباره بادیگاردی است بهنام حیدر؛ که یک محافظ شخصیت باسابقه و قدیمی است که از اوایل انقلاب همواره وظیفه محافظت از شخصیتهای بلند پایه نظام را برعهده داشته است. در مأموریتی که حاج حیدر به همراه یکی از نمایندگان مجلس به منطقهای در سیستان و بلوچستان سفر کرده، بمبگذاریای اتفاق افتاده و نماینده مجلس پس از مدتی بستری شدن در بیمارستان از دنیا میرود. این اتفاق، پای مأموران حراست و پیگیری را به پرونده باز میکند. در همین حین مسئولین حاج حیدر، از او میخواهند حفاظت یکی از دانشمندان جوان هستهای کشور را برعهده بگیرد. اما...
پرویز پرستویی، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، شیلا خداداد، امیر آقایی، پریوش نظریه، فرهاد قائمیان، محمد عزیزی و پدرام شریفی در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
*فیلم سینمایی «وصل نیکان» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، یکشنبه ۳۰ شهریور پخش خواهد شد.
حسن عباسی، کبری فرخی، حبیب الله بهمنی، اصغر نقیزاده، مهین یوزباشی در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: امیر و مریم قرار است با هم ازدواج کنند، اما روز عروسی، شهر توسط دشمن موشک باران میشود و مردم، شهر را خالی میکنند. مریم با وجود خطرات ناشی از موشک باران ترجیح میدهد که عروسی برگزار شود. امیر بعد از انجام مأموریتش برای مراسم عقد به خانه برمیگردد و.
*فیلم سینمایی «مهاجر» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا، دوشنبه ۳۱ شهریور پخش می شود.
در این فیلم خواهید دید: هواپیماهای بدون سرنشین مهاجر که از روی زمین کنترل میشود جهت انجام عملیاتی شناسایی در پشت خطوط دشمن به کار گرفته میشوند. بهدلیل برد محدود دستگاه کنترل، خلبانان در دو ایستگاه مقابل، رودرروی هم و در خطوط دشمن مستقر میشوند...
علیرضا حاتمی، علیرضا حیدری و ابراهیم اصغرزاده در فیلم سینمایی «مهاجر» ایفای نقش کردهاند.
*فیلم سینمایی «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا سه شنبه اول مهر پخش خواهد شد.
در این اثر که محصول سال ۱۳۹۲ است، بازیگرانی، چون فریبرز عربنیا، سعید راد، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، مهدی سلطانی و... ایفای نقش میکنند.
این فیلم داستان دو روز از زندگی مصطفی چمران را در پاوه به تصویر میکشد.
*فیلم سینمایی «از کرخه تا راین» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا چهارشنبه، ۲ مهر تماشایی میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سعید که بر اثر حملات شیمیایی مجروح شده به همراه گروهی از همرزمان خود برای درمان به آلمان اعزام میشود. لیلا خواهر سعید که سال هاست در آلمان با شوهر آلمانی و پسرش یونس زندگی میکند، سعید را میبیند و بین سعید و یونس رابطه عاطفی عمیقی برقرار میشود...
در فیلم «از کرخه تا راین» هما روستا، علی دهکردی، صادق صفایی، اصغر نقیزاده و پرویز شیخ طادی به هنرمندی پرداختهاند.
*فیلم سینمایی «دیدهبان» بهکارگردانی ابراهیم حاتمیکیا پنج شنبه ۳ مهر پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: ارتباط خط کمین با نیروهای خودی توسط دشمن قطع شده و احتمال سقوط بسیار زیاد است. مقابله و مقاومت نیروها در دشمن نیازمند حضور دیدهبان برای هدایت آتشبس است و...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان مهرداد سلیمانی، علیرضا حیدری، غلامرضا علی اکبری و اسماعیل سلطانیان را نام برد.
*فیلم سینمایی «بلمی به سوی ساحل» به کارگردانی رسول ملاقلی پور، شنبه ۵ مهر پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در زمان جنگ ایران و عراق در خرمشهر جنگ خانه به خانه جریان دارد. مرتضی فرمانده یک گروه پاسدار خواهان یک فروند هلی کوپتر برای رساندن قوای کمکی به خرمشهر است. نماینده بنی صدر، رییس جمهور و فرمانده کل قوا با درخواست او مخالفت میکند. مرتضی و افرادش به ناچار با لنج حرکت میکند و...
عطاء اله سلمانیان، بهزاد بهزادپور، جعفردهقان، فریدکشن فلاح و اکبر منصور فلاح در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.
*فیلم سینمایی «افق» به کارگردانی رسول ملاقلیپور، یکشنبه ۶ مهر پخش می شود.
در این فیلم نصرت و احمد دو غواص اطلاعات هستند، در یک ماموریت احمد مفقود میشود، در حالی که همسرش در بیمارستان اهواز منتظر بازگشت اوست و ...
جهانبخش سلطانی، سیدجواد هاشمی، مهرزاد نوشیروانی، علی داروییان، حمید صالحین، حبیب اله الهیاری، حیدرخان بابایی، سیدعلی سجادیحسینی، رضا قلی پور، فرهنگ حسینی، اکبر محمدی، اکبر شیرازی در این فیلم نقش آفرینی میکنند.
*فیلم سینمایی «پرواز در شب» به کارگردانی رسول ملاقلیپور، دوشنبه ۷ مهر پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: یک گردان نیروهای ایران در محاصره قرار میگیرد و ارتباط آن با قرارگاه مرکزی قطع میشود چهار نفر از رزمندگان گردان انتخاب میشوند تا برای درخواست کمک خود را به قرارگاه برسانند از آن میان سه تن کشته میشوند و یکی خود را به قرارگاه میرساند. فرمانده گردان نیز برای تهیه آب آشامیدنی سربازان زخمی، محاصره دشمن را میشکند، اما کشته میشود. قوای کمکی سر میرسد و...
فرجالله سلحشور، علی یعقوبزاده، تاجبخش فنائیان، جعفر دهقان، مصطفی لاجوردی، کامران نوروز، اکبر نیکرو و سید جواد هاشمی در این فیلم هنرنمایی کردهاند.
*فیلم سینمایی «سفر به چزابه» به کارگردانی رسول ملاقلیپور، سه شنبه ۸ مهر، پخش می شود.
مسعود کرامتی، فرهاد اصلانی، حبیب دهقاننسب، پیمان سنندجیزاده و رضا خندان از جمله بازیگرانیاند که در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
خلاصه داستان این اثر از این قرار است: وحید در حال ساختن یک فیلم جنگی است، او از علی دوست آهنگسازش دعوت کرده تا با دیدن قسمتهایی از فیلم که آماده شده آهنگی بسازد، اما علی نمیتواند با فیلم ارتباط درستی پیدا کند و.
*فیلم «مزرعه پدری» به کارگردانی رسول ملاقلیپور، چهارشنبه ۹ مهر، تماشایی میشود.
مزرعه پدری داستان نویسندهای به نام محمود است که به خاطر بررسی آخرین رمانش (مزرعه پدری) از سوی یک تشکل دانشجویی در دزفول همراه خانواده اش به این شهر میرود.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان مهدی احمدی، آتنه فقیه نصیری، قاسم زارع، حسن عباسی، قربان نجفی، محمد عفراوی، علی اسکندری و جمشید هاشم پور را نام برد.
*«هیوا» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی رسول ملاقلیپور، پنج شنبه ۱۰ مهر، پخش میشود.
داستان این فیلم درباره زنی به نام هیوا اکبری است که پس از گذشت ۱۵ سال از مفقود شدن همسرش حمید در بحبوحه جنگ، تصمیم میگیرد تا از مناطق جنگی و خانهای که در آن با همسرش زندگی میکرده است، بازدید کند.
بازیگرانی، چون گلچهره سجادیه، جمشید هاشم پور، آتیلا پسیانی، عبدالرضا زهره کرمانی، فرهاد قائمیان، آناهیتا نعمتی، علی فرهادی و علی لک پوریان در این فیلم ایفای نقش میکنند.
شبکه نمایش از فیلم ها را ساعت ۱۷، پخش می کند.