نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت: بازسازی و توسعه مدارس در آذربایجان‌شرقی شتاب می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری در جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه نظرکهریزی با بیان اینکه ۲۶ مدرسه این منطقه عمر بالای ۴۰ سال را دارند گفت: در این منطقه ۱۳ مدرسه با ۴۰ کلاس درس بازسازی می‌شود، همچنین ۶ مدرسه با ۱۰ کلاس درس به صورت کانکسی و ۴ مدرسه با ۲۰ کلاس درس در مناطق سنگی ساخته خواهد شد.

وی خواستار احداث یک مجتمع آموزشی و هنرستان کشاورزی در این منطقه شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به پیشرفت ۶۷ درصدی طرح‌های «نهضت توسعه عدالت آموزشی» در استان گفت: اکنون ۲۳۱ مدرسه با یک‌هزار و ۱۰۴ کلاس درس در حال ساخت است و میانگین پیشرفت این پروژه‌ها به ۶۷ درصد رسیده که رتبه نخست کشور محسوب می‌شود. به گفته وی، تلاش می‌شود این طرح‌ها تا پایان سال به بهره‌برداری کامل برسند.

فرهودی افزود: تمامی مدارس ساخته‌شده در قالب این نهضت، هوشمند خواهند بود و آموزش در بیشتر کلاس‌ها به‌صورت هوشمند ارائه می‌شود؛ اقدامی که زمینه برخورداری یکسان دانش‌آموزان سراسر استان از امکانات آموزشی را فراهم می‌کند.

وی همچنین از وجود ۳۱۶ مدرسه کانکسی در استان خبر داد و گفت: مدارس کانکسی مستقل با بیش از ۱۰ دانش‌آموز تا مهرماه امسال برچیده و ساماندهی می‌شوند. تاکنون ۱۲۸ مدرسه کانکسی ساماندهی شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: ۴۴ مدرسه سنگی تخریبی با بیش از ۱۰ دانش‌آموز نیز در استان وجود دارد که برنامه‌ریزی برای تخریب و بازسازی آنها در سال جاری آغاز خواهد شد.