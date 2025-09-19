رئیس جمهور آمریکا در کنفرانش خبری مشترک با استارمر نخست وزیر انگلیس در لندن، از جنایات اسراییل حمایت و بدون اشاره به تعمیق بحران انسانی در غزه، بر ضرورت آزادی اسرای اسراییلی نزد حماس تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ دونالد ترامپ که به دعوت شاه انگلیس در این کشور به سر می‌برد عصر امروز به وقت محلی در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر انگلیس هنگامی که خبرنگاری درباره غزه از او پرسید، گفت: باید حمله هفتم اکتبر را به یاد بیاوریم که یکی از خشونت بار‌ترین صحنه‌های تاریخ در جهان است.

نخست وزیر انگلیس نیز در پاسخ به پرسشی درباره وعده او برای شناسایی کشور مستقل فلسطینی، ضمن حمایت از اسراییل گفت: نظرش درباره حماس کاملا روشن است و درباره فلسطین نیز سفر رئیس جمهور آمریکا تغییری در نگرش او ایجاد نکرده است.

کایر استارمر افزود: باید نقشه صلح برای وضعیت غیر قابل تحمل غزه ایجاد شود و گروگان‌های اسراییلی فوری آزاد شوند و سرعت ورود کمک‌های انسان دوستانه به غزه بیشتر شود.

وی در دفاع از راه حل دو کشوری گفت: اجرای این راه حل باید امنیت اسراییل را تامین کند و کشوری هم برای فلسطینیان ایجاد شود.

ترامپ در این نشست خبری افزود: با استارمر درباره مسائل فلسطین اختلاف نظر‌هایی دارد.

پیش‌تر هنگامی که در رادیو ال بی سی انگلیس، درباره اقدام اسراییل در قطع آب و برق و سوخت از استارمر سوال شد او گفته بود اسراییل این حق را دارد که در دفاع از خود دست به این اقدامات بزند.

استارمر همچنین هنگامی که شماری از نمایندگان مجلس از او درباره نسل کشی اسراییل سوال کردند گفته بود اقدامات اسراییل را نسل کشی نمی‌داند؛ این در حالی است که سازمان ملل متحد اقدامات اسراییل در غزه را نسل کشی دانست و آن را محکوم کرد.

با اینکه شماری از نمایندگان مستقل مجلس با اشاره به فجایع غزه و قتل ده‌ها هزار فلسطینی از جمله چندین هزار کودک، از دولت انگلیس خواستند ارسال بمب و جنگ افزار برای اسراییل را معلق کند دولت انگلیس هنوز با این درخواست آنان موافقت نکرده است.