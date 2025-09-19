دونده خرمشهری با کسب ۲ مدال طلا، به اردوی تیم ملی دو و میدانی نونهالان دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد عیسی‌زاده با درخشش در مسابقات دو و میدانی قهرمانی نونهالان کشور جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کرد.

این مسابقات به میزبانی شهرکرد برگزار شد و در پایان عیسی‌زاده در دو ماده‌ی دوی ۱۰۰ متر و ۴۰۰ متر موفق به کسب مدال طلا شد.

در پی درخشش ورزشکار خرمشهری در مسابقات، احسان حدادی رئیس فدارسیون دو و میدانی از محمد عیسی‌زاده برای حضور در اردوی تیم ملی نونهالان دعوت به عمل آورد.