معرفی تیمهای راه یافته به نیمه نهایی کبدی جوانان قهرمانی ایران
تیمهای راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات کبدی جوانان قهرمانی کشورمان مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در مرحله یک چهارم نهایی نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان قهرمانی کشور جام سرداران شهید حاجی بابایی، چهار بازی برگزار شد که در پایان تیمهای قم، اصفهان، خوزستان و گلستان با پیروزی مقابل حریفان خود در جمع چهار تیم پایانی قرار گرفتند.
نتایج مرحله یک چهارم نهایی؛
جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴؛
همدان ۴۵ _ ۵۳ گلستان
قم ۵۷ _ ۴۶ سیستان و بلوچستان
اصفهان ۶۵ _ ۲۳ تهران
خوزستان ۷۸ _ ۱۴ کرمانشاه
برنامه مرحله نیمه نهایی مسابقات به شرح زیر است؛
گلستان _ خوزستان ساعت ۱۳
قم _ اصفهان ساعت ۱۳
نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان قهرمانی کشور جام سرداران شهید حاجی بابایی به میزبانی استان همدان در حال برگزاری است.