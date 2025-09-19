پخش زنده
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت درگذشت حجتالاسلام شیخ علیاکبر الهی خراسانی گفت: این محقق فرهیخته میراثی ماندگار از فضیلت، اخلاق و تلاش علمی به جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این پیام آمده, درگذشت عالم ربانی و محقق فرهیخته، جناب حجتالاسلام والمسلمین حاج شیخ علیاکبر الهی خراسانی، موجب اندوه و تأسف عمیق اینجانب و جامعه علمی و فرهنگی کشور شد. ایشان که سالیان متمادی در حوزه علمیه خراسان به تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی و پژوهش در عرصههای گوناگون معارف اسلامی همت گماشتند ومیراثی ماندگار از فضیلت و اخلاق و تلاش علمی به جای گذاشتند.
این روحانی فرهیخته از شاگردان برجسته ادیب نیشابوری و آیات عظام و بزرگان حوزه علمیه مشهد بوده وچند دهه در سمت مدیریت بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی سهم بسزایی در رشد و شکوفایی تحقیقات و علوم اسلامی داشتند.
اینجانب فقدان این استاد و محقق پیشکسوت را به فرزندان دانشور ایشان بویژه جناب حجت الاسلام والمسلمین مجتبی الهی، بیت گرانقدر مرحوم حضرت آیت الله مروارید ،حوزه علمیه مشهد، علما و فضلای گرامی، جامعه علمی و فرهنگی کشور و شاگردان آن فقید سعید تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال، برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت مینمایم.