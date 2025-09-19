به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی در تشریح آخرین وضعیت برداشت محصول از نخیلات استان با اشاره به برداشت ۸۵ هزار تن محصول، اظهار کرد: از این میزان، ۳۰ هزار تن خارک و رطب و ۵۵ هزار تن خرما بوده است.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه مقرر بود ۳۸۰ هزار تن محصول از نخیلات استان برداشت شود که با توجه به تنش‌های آبی پیش‌آمده در تابستان جاری و خسارات وارده به نخیلات، کاهش محصول محتمل است و میزان دقیق آن پس از پایان برداشت و انجام ارزیابی نهایی مشخص خواهد شد.

سلطانی کاظمی با بیان اینکه برداشت خارک و رطب از ابتدای مرداد ماه سال جاری آغاز شده و برداشت خرما از نیمه شهریور در حال انجام است، ادامه داد: به دلیل تفاوت زمانی در رسیدگی ارقام مختلف و شرایط اقلیمی مناطق خرماخیز، برداشت خرما تا پایان مهرماه ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: خوزستان با دارا بودن ارقام متنوع و ارزشمند خرما همچون استعمران، برحی، بریم، عویدی، کبکاب، عویمری، فرسی، زاهدی، گنطار و چندین رقم بومی دیگر، هر ساله بخش قابل توجهی از نیاز بازار‌های داخلی و صادراتی به خارک، رطب و خرما را تأمین می‌کند.

براساس این گزارش خوزستان با تولید سالانه ۳۷۰ هزار تن خرما، ۲۳ درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان دومین استان تولیدکننده خرما در کشور مطرح است.

مناطق جنوبی خوزستان از نخستین خاستگاه‌های خرما در ایران و جهان به شمار می‌روند و با برخورداری از بیش از ۷۵ رقم متنوع و بزرگ‌ترین ذخایر ژرم‌پلاسم کشور، ظرفیت بی‌نظیری در این بخش دارند.

شرایط اقلیمی مناسب، خاک حاصلخیز، منابع آبی سطحی و موقعیت راهبردی برای صادرات نیز زمینه‌ای مطلوب برای توسعه نخیلات در استان فراهم کرده است.

شهرستان شادگان با بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار اصله نخل و تولید سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن خرما، بزرگ‌ترین تولیدکننده خرما در استان است و پس از آن شهرستان‌های آبادان، کارون، خرمشهر، بهبهان و ماهشهر قرار دارند.