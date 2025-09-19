دولت کوبا در بیانیه‌ای رسمی ضمن محکوم کردن اقدامات آمریکا، خواهان اتحاد و اقدام جهانی بر ضد مداخلات واشنگتن در کارائیب شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ در بیانیه کوبا آمده است که نیاز فوری به بسیج بین‌المللی برای جلوگیری از تجاوز آمریکا و حفظ آمریکای لاتین و کارائیب به عنوان منطقه صلح اعلام شده توسط سران کشور‌ها می‌باشد.

کوبا همچنین هشدار داد که تحرکات اخیر نیروی دریایی ایالات متحده ماهیت خصمانه و غیرمسئولانه عملیات‌های نظامی اخیر را نشان می‌دهد؛ علاوه بر این، انتشار پیام‌های جنگ روانی واشنگتن با هدف جلب رضایت افکار عمومی آمریکا با ادعای دروغین مبنی بر اینکه ونزوئلا تهدیدی برای امنیت ایالات متحده است، نیز در این پیام محکوم شده است.

هاوانا تأکید کرد که این اقدامات منحصراً با هدف تصاحب منابع طبیعی ونزوئلا انجام می‌شود و حمله نظامی علیه ونزوئلا عواقب غیرقابل محاسبه‌ای برای صلح، ثبات و امنیت کل منطقه آمریکای لاتین خواهد داشت.

دولت بولیواری ونزوئلا نیز از کوبا به خاطر فراخوان بسیج بین‌المللی علیه استقرار نیروی دریایی ایالات متحده در دریای کارائیب قدردانی کرد.