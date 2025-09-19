پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان از توقیف دو خودروی حامل حدود سه تن چوب جنگلی و غیرجنگلی قاچاق خبر داد که بدون مجوز قانونی از شهرستان سقز به طرف میاندوآب در حرکت بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوکان از توقیف دو دستگاه خودروی سایپا حامل چوبآلات قاچاق در بوکان خبر داد که از شهرستان سقز به طرف میاندوآب در حرکت بودند.
محمد امینپور اظهار داشت: در دو روز گذشته با تلاش نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی بوکان و همکاری مردم محلی، دو دستگاه خودرو حامل چوبآلات جنگلی و غیرجنگلی فاقد مجوز قانونی با وزن تقریبی سه تن شناسایی و توقیف شدند.
وی افزود: خودروهای توقیفشده برای طی مراحل قانونی به محوطه اداره منابع طبیعی منتقل شدهاند و بررسیهای قضایی در حال انجام است.
امینپور با اشاره به اهمیت نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی گفت: مشارکت مردمی یکی از ارکان اصلی در حفظ جنگلها، مراتع و محیط زیست است و بدون همراهی مردم، مقابله با تخلفات منابع طبیعی دشوار خواهد بود.
وی تأکید کرد: محیط زیست و منابع طبیعی میراثی عمومی است و حفاظت از آن مسئولیتی همگانی بهشمار میرود.
رئیس اداره منابع طبیعی بوکان همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه بهرهبرداری غیرمجاز از منابع طبیعی، از طریق شماره تلفنهای امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ یا ۱۳۹ موضوع را بهسرعت اطلاع دهند.