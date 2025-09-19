پخش زنده
دادستان خوزستان به منظور بررسی مشکلات مددجویان از زندان آبادان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دادستان مرکز استان خوزستان، به همراه ناظر بر زندانها با حضور در زندان آبادان، ضمن دیدار با ۲۰ مددجوی این زندان، مشکلات اندرزگاهها را از نزدیک بررسی و اجرای مجازات محکومان خاص را پیگیری کرد.
در راستای ساماندهی وضعیت زندانیان آبادان و نظارت بر اجرای قوانین کیفری، امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان، به همراه حجتالاسلام کوتی ناظر بر زندانها، از زندان آبادان بازدید کردند. این بازدید در چارچوب برنامههای نظارتی و بررسی مشکلات زندانها به منظور بهبود شرایط نگهداری مددجویان انجام شد.
دادستان مرکز استان خوزستان و هیئت همراه طی حضور در اندرزگاهها، با ۲۰ تن از مددجویان زندان آبادان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، مشکلات حقوقی و قضایی زندانیان به صورت مستقیم با مقامات حاضر مطرح شد.
بسیاری از مددجویانی که با دادستان دیدار کردند از طولانی شدن روند پروندههایشان، شرایط اندرزگاهها و نیاز به پیگیری برای اجرای برخی احکام قضایی سخن گفتند.
امیر خلفیان، نیز ضمن شنیدن مشکلات مددجویان، تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت به دنبال رفع مشکلات حقوقی زندانیان است و فرآیند اجرای قانونی احکام محکومیت افراد به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین اجرای سریع و مؤثر مجازات محکومین خاص و رسیدگی به وضعیت آنان را از اولویتهای اصلی در این بازدید عنوان کرد.