به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این یادواره با حضور خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف یادوخاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس گرامی داشته شد.

سرهنگ مسعود اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نایین بر ضرورت پاسداری از خون شهدا و عمل به وصیت‌نامه‌هایشان تأکید کرد.

شرکت‌کنندگان، این مراسم را محفلی برای حفظ ارزش‌های انقلاب و همدلی مردم دانستند.