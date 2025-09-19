حفلی برای حفظ ارزشهای انقلاب و همدلی مردم
چهاردهمین یادواره شهدا در دهستان بهارستان نایین
چهاردهمین یادواره ٩۵ شهید روستای کجان و روستاهای همجوار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این یادواره با حضور خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف یادوخاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس گرامی داشته شد.
سرهنگ مسعود اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نایین بر ضرورت پاسداری از خون شهدا و عمل به وصیتنامههایشان تأکید کرد.
شرکتکنندگان، این مراسم را محفلی برای حفظ ارزشهای انقلاب و همدلی مردم دانستند.
