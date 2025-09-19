به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز یکشنبه (به ویژه روز یکشنبه) روند کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی افزود: طی روز‌های شنبه و یکشنبه (به ویژه روز یکشنبه)، با توجه به شرایط ناپایداری جو، رشد ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

سبزه زاری ادامه داد: همچنین طی امروز تا اواسط هفته آینده سرعت وزش باد‌ها در بخش‌های غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان، در حد متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود، بنابراین احتمال خیزش گردوغبار‌های محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در این مناطق وجود دارد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه شمال خلیج فارس در این ایام در برخی ساعات مواج خواهد بود، اضافه کرد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۷.۶ و ایذه با دمای ۱۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۵ و کمینه دمای ۲۷.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.