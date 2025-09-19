پخش زنده
امروز: -
یعقوب توکلی نویسنده کتاب «فهم زمانه» گفت: این اثر به بازخوانی اندیشه شهید عبدالحمید دیالمه، از شهدای پیش از انقلاب اسلامی میپردازد.
اقای توکلی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: کتاب با نگاهی تحلیلی به زندگی شهید دکتر عبدالحمید دیالمه و به بازخوانی فضای فکری و کلامی پیش از انقلاب اسلامی او میپردازد.
وی گفت: این اثر یک داستان روایتی-پژوهشی از یک جوان اندیشمند که با مطالعات گسترده دینی و مبارزات فکری، به چهرهای مؤثر در جریان انقلاب بدل شده است.
یعقوب توکلی افزود: شهید دکتر عبدالحمید دیالمه، جوانی انقلابی، متفکر و مبارز است که با وجود عمر کوتاه خود، نقشی ماندگار در شکلگیری جریانهای فکری انقلاب اسلامی ایفا کرد.
این نویسنده با اشاره به شخصیت، نوع زندگی و نگرش شهید دیالمه گفت: شهید دیالمه، فرزند یک ارتشی مؤمن بود که در تهران متولد شد و از نوجوانی به مطالعه مباحث اعتقادی علاقهمند بود.
وی افزود: او در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رشته داروسازی تحصیل کرد و همزمان با فعالیتهای علمی، به همراه دیگر دانشجویان انقلابی به مباحثه دینی و سیاسی پرداخت.
توکلی گفت: تسلط علمی آن شهید، بر مکاتب مختلف، بهویژه درک عمیقش از اسلام، او را به یکی از مبارزان فکری برجسته تبدیل کرد.
این نویسنده پیشکسوت افزود: در این اثر، با تمرکز بر فضای فکری پیش از انقلاب، تلاش کرده شده تا شخصیت دیالمه را از منظر مطالعات کلامی، دینی، حدیثی و فلسفی بازسازی کند.
وی همچنین درباره کتاب اظهار داشت: همچنین در این کتاب تلاش شده از منظر ورود به زندگی شهید دیالمه، فضای فکر کلامی دوره قبل از انقلاب را روایت شود.
توکلی افزود: شهید دیالمه جوانی با عقلانیت دینی است که در این کتاب گفتوگومحور، با توجه به مستندات و اسناد، معرفی شده است که خط قرمزش، مکتب اهلبیت بوده است.
وی گفت: کتاب «فهم زمانه» با بهرهگیری از منابع متعدد و گفتوگو با خانواده و نزدیکان شهید، تصویری روشن و مستند از زندگی و اندیشههای آن شهید ارائه میدهد.
همچنین در برشی از کتاب آمده است:
شهید دیالمه با وجود فعالیتهای گسترده، شبانهروز تنها یکی دو ساعت میخوابید و خود میگفت: «ما نمیخوابیم، غش میکنیم.» او با وجود تشویق دوستان به ازدواج، خود از آن امتناع میکرد و در پاسخ به اصرار یکی از دوستانش گفته بود: «میدانم مرا زنده نمیگذارند و میکشند.»
دیالمه معتقد بود که بزرگترین ضربه به جامعه شیعه، فراموشی تدریجی اندیشه اصیل آن است.
او بر ضرورت احیای این اندیشه در قالب کلاسها، نشستها و جلسات تأکید داشت و هشدار میداد که چارچوبهای فکری ساختهشده توسط متفکران جدید، مانعی برای بازگشت به فضای اصیل شیعه شدهاند.
کتاب «فهم زمانه» هفته پیش در جایزه ادبی شهید اندرزگو به عنوان اثر برگزیده انتخاب و از نویسنده آن قدردانی شد و کتاب به عنوان اثری متمایز در حوزه تاریخ فکری انقلاب شناخته شد.
«شوق استاد»، «حقیقت سمیر»، «امام خمینی؛ مردی در انتهای افق»، «انقلاب نا تمام» از دیگر آثار یعقوب توکلی است.