قسمت سوم و چهارم مسابقه تلویزیونی «۱۰۰»، امشب و شنبه ۲۹ شهریور، از شبکه سه و رقابتهای کشتی فرنگی جهان از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مسابقه با با اجرای هادی حجازیفر، ساعت ۲۲:۳۰، پخش می شود.
مسابقه تلویزیونی «۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا»، که طراحی و تهیهکنندگی آن برعهده محسن نجفی سولاری بوده و مجری طرح و مدیر آن ایمان قیاسی است، برای ۵ فصل ۱۲ قسمتی تدارک دیده شده و بزرگترین رقابت دانستنیها و اطلاعات عمومی در ایران است.
شبکه ورزش، با تداوم پوشش زنده رقابتهای مهم داخلی و بینالمللی، این بار نیز روایتگر افتخارآفرینی کشتیگیران کشورمان در رقابتهای جهانی کشتی فرنگی خواهد بود.
امروز شبکه ورزش رقابتهای حساس فرنگیکاران ایرانی در زاگرب را به صورت زنده همراه با گزارش و تحلیل اختصاصی تقدیم علاقهمندان خواهد کرد.
بر اساس برنامه اعلامشده، عبدولی حوالی ساعت ۱۹:۳۰ برای کسب مدال برنز روی تشک میرود و در ادامه، از ساعت ۲۱ به بعد، میرزازاده، فرخی و احمدی در دیدارهای فینال اوزان خود برای کسب مدال طلا به مصاف حریفان خواهند رفت.
تمام رقابتهای نمایندگان کشورمان به صورت زنده پخش می شوند.