رئیس شورای شهر اهواز گفت: مدیریت قیمت‌ها و ساماندهی دستفروشان و همچنین کاهش تردد‌های غیرضروری از جمله مزایای راه اندازی بازار‌های روز به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدمهدی مطیعی با اشاره به افتتاح نخستین بازار روز کرامت اهواز درباره مطرح شدن مسائلی با مضمون تعطیلی شورای اهواز در پی چالش‌های موجود اظهار کرد: یکی از چالش‌های که از سال‌های گذشته مورد مطالبه قرار گرفته است، راه‌اندازی چنین بازار‌هایی بود که امشب نخستین بازار روز کرامت اهواز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی هشت بازار روز در همه مناطق شهری افزود: یکی از مهمترین مزایای فعالیت این بازارها، کنترل قیمت‌هاست.

مطیعی با تقدیر از مجموعه مدیریت شهری در راه‌اندازی این بازارچه، ادامه داد: همچنین ایجاد چنین بازار‌هایی در سامان‌دهی ایجابی دستفروشان، خودداری از تردد غیر ضروری شهری و نظافت بیشتر شهر تاثیرگذار است. همچنین در اصلاح الگوی خرید و مصرف نقش پررنگی دارد.

عظیم شمخانی، سرپرست فرمانداری اهواز بیان داشت: ایده تا اجرا و بهره‌برداری، فراز و نشیب‌های زیادی طی می‌کند؛ همه در حال تلاش هستند تا بهترین خدمات ارائه شود. هر چند ممکن است مردم منتقد بخشی از عملکرد یک سازمان باشند، اما باید توجه شود از سوی دیگر باید از خدمات ارائه‌شده نیز تقدیر کرد.

وی افزود: شاید سرانه شهر اهواز، وجود ۱۰۰ بازار این‌چنین باشد، اما باید به این موضوع توجه شود که راه‌اندازی یک بازار کار خوب و قابل تقدیری است. در حال تلاش هستیم کالا‌های باکیفیت و با قیمت مناسب و به صورت سهل‌الوصول در اختیار مردم بگذاریم و به این مهم نزدیک هستیم.

شمخانی با تأکید بر لزوم همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مربوط بیان کرد: اگر هدف ما خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی باشد، قطعا موفق می‌شویم. باید طبق آموزه‌های دینی عمل کنیم.

وی تاکید کرد: منابع خوب انسانی بزرگترین دارایی است و اشتراک‌گذاری سریع اطلاعات در اجرای فعالیت‌ها، هستند.

سرپرست فرمانداری اهواز افزود: می‌دانیم خواسته و انتظار مردم بسیار بیش از این است، اما دارایی و توان ما در این حد است. با این وجود در حوزه‌های مختلف کار‌های زیادی در حال انجام است و بودجه‌های خوبی در حال سرازیر شدن به سمت اهواز است.