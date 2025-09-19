به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با نفوذ سامانه خنک و بارشی به آسمان گیلان، از عصر امروز، بارش باران همراه با وزش باد، رعد و برق، مه آلودگی هوا و احتمال بارش تگرگ، به ویژه در مناطق کوهستانی آغاز شده و دست کم تا دوشنبه ادامه دارد.

محمد دادرس از کاهش ۵ تا ۸ درجه‌ای دمای هوا در این مدت خبر داد و افزود: فعالیت این سامانه بارشی از عصر شنبه تشدید می‌شود.

وی با بیان اینکه دریای خزر با ارتفاع موج حداکثر ۲ متر، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا نامناسب است، گفت: در حال حاضر جیرنده با ۲۸ درجه دما، گرم‌ترین منطقه گیلان گزارش شده است.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۷ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است.