هواشناسی از فردا در منطقه گاهی وزش باد نسبتا شدید و گرد وخاک و برای برخی مناطق کاهش دید افقی و کیفیت هوا پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: براساس الگوی نقشه ها و خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی از فردا با افزایش گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور گاهی وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک قابل پیش بینی است که در مناطق مستعد و بیابانی از جمله در مرز شرقی وزش باد شدید و گرد و خاک می تواند در برخی ساعات سبب کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا شود.

زارعی افزود: به لحاظ دمایی هم از عصر امروز تا صبح یکشنبه دما بطور موقت افزایش می یابد.

در شبانه روز گذشته سربیشه با حداقل دمای 7 درجه سلسیوس بالای صفر خنک ترین و دهسلم نهبندان با حداکثر دمای 40 درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقاط استان گزارش شدند.

دراین مدت تغییرات دمای مرکز استان بین 13 و 34 درجه سلسیوس بالای صفر بود.