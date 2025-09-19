کتاب «متولد کوچه پنجاه‌وسه» به روایت دوران دفاع مقدس و نقش جهاد سازندگی از نگاه حاج حسن امین اختصاص دارد.

حسن امین، راوی کتاب، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، با اشاره به محتوای اثر افزود: هرچند همه سال‌های زندگی‌ام تا زمان بازنشستگی در این کتاب تدوین شده، اما تمرکز اصلی بر وقایع انقلاب و دفاع مقدس بوده است.

وی گفت: جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد و دو نقش اساسی داشت؛ در جبهه با ساخت سنگرها، پل‌سازی، احداث خاکریز‌ها و پشتیبانی مهندسی و در پشت جبهه با جمع‌آوری و ارسال کمک‌های مردمی و اعزام نیرو‌های متخصص.

آقای امین با یادآوری حضور خود در صحنه‌های مهم انقلاب افزود: در وقایعی، چون ۲۲ بهمن ۵۷، هفده شهریور و حج خونین حاضر بودم. متأسفانه بخشی از یادداشت‌های شخصی‌ام در جریان اسباب‌کشی از بین رفت و همین باعث شد بعضی خاطرات ارزشمند فراموش شود. اما با تدوین این کتاب، بخشی از آن خاطرات دوباره زنده شدند.

راوی کتاب با اشاره به اینکه توصیه رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت ثبت خاطرات جنگ، انگیزه اصلی او برای بیان روایت‌ها بوده است، گفت: رهبر انقلاب فرمودند خاطرات دفاع مقدس امانتی نزد شماست و نباید حبس شود. همین سخن باعث شد تصمیم بگیرم تجربه‌هایم را بازگو کنم تا به نسل جوان منتقل شود.

آقای امین با بیان اینکه کتاب «متولد کوچه ۵۳» می‌تواند نقش الگویی مؤثری برای نسل جدید ایفا کند افزود: این خاطرات، روایت نسلی است که بخشی از عمر خود را پیش از انقلاب، بخشی را در متن انقلاب و بخشی را در جنگ گذرانده است. بیان این تجربه‌ها می‌تواند همذات‌پنداری نسل جوان را برانگیزد و برای آنان الهام‌بخش باشد.

کتاب متولد کوچه پنجاه‌وسه» به همت سوره مهرو نویسندگی مصطفی زمانی فر منتشر شده است. این کتاب به فعالیت‌های جهادگران دفاع مقدس می‌پردازد.