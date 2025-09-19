اعزام تیم ملی سنگنوردی ایران به مسابقات جهانی
تیم ملی سنگنوردی کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان عازم کرهجنوبی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی سنگنوردی کشورمان شب گذشته (۲۷ شهریور) تهران را به مقصد «سئول» کرهجنوبی ترک کرد تا در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کند. این رقابتها ۲۹ شهریور تا ۳ مهر برگزار می شود.
سنگنوردان:
در بخش بانوان: محیا دارابیان و سارینا غفاری
در بخش آقایان: رضا علیپور، میلاد علیپور، ایمان آرزه، رادین فروغیان
همایون بختیاری (سرپرست)
محسن بهشتیراد (مربی ماده سرعت)