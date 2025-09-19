اعزام تیم ملی سنگ‌نوردی ایران به مسابقات جهانی

اعزام تیم ملی سنگ‌نوردی ایران به مسابقات جهانی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی سنگ‌نوردی کشورمان شب گذشته (۲۷ شهریور) تهران را به مقصد «سئول» کره‌جنوبی ترک کرد تا در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کند. این رقابت‌ها ۲۹ شهریور تا ۳ مهر برگزار می شود.

سنگ‌نوردان:

در بخش بانوان: محیا دارابیان و سارینا غفاری

در بخش آقایان: رضا علیپور، میلاد علیپور، ایمان آرزه، رادین فروغیان