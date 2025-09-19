پخش زنده
اولین قالی خودرنگ سهبعدی کشور ؛ دست بافته سنتی عشایر ایل سنگسر در سومین جشنواره ملی حاصل مهدیشهر رونمایی و از دار قیچی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، قالی خودرنگ، یکی از اصیلترین دستبافتههای عشایر سنگسر است که با استفاده از پشم طبیعی گوسفندان بدون نیاز به رنگرزی بافته میشود. این ویژگی باعث شده رنگها جلوهای طبیعی و ماندگار داشته باشند.
پویا خادمیان، معرفیکننده و احیاگر بینالمللی این هنر، گفت: قالی خودرنگ همواره به صورت دوبعدی بافته میشد، اما امسال برای نخستین بار در کشور، با هدف احیای این هنر و معرفی ظرفیتهای اقتصادی و بینالمللی آن، به شکل سهبعدی طراحی و اجرا شد.
وی افزود: طرح اصلی این قالی الهامگرفته از معماری کلیسای وانک اصفهان است، اما سایر نقشمایهها و نمادها حاصل خلاقیت ذهنی بافنده است.
این قالی خودرنگ سهبعدی در قالب یک کلکسیون ۱۳ قطعهای بافته میشود؛ بهگونهای که یک قطعه در موزه قالی خودرنگ سنگسر در شهرستان مهدیشهر نگهداری خواهد شد و ۱۲ قطعه دیگر به موزههای کشورهای مختلف جهان ارسال میشود.
خادمیان با اشاره به سختی و زمانبر بودن فرایند بافت این قالی گفت: دو هنرمند سنگسری، خانمها حاجعلیان و کیپور، بافت این قالیها را بر عهده دارند و هماکنون قطعه سوم و چهارم آن در دست بافت است.
در چهار سال گذشته، حدود ۳۰ قطعه قالی خودرنگ سنگسری با هدف احیای این هنر – صنعت تولید شده است. نخستین نمونه سهبعدی آن در قطع یک و نیم متری و پس از یک سال طراحی و بافت، در جشنواره حاصل مهدیشهر رونمایی شد.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، ۸ قطعه دیگر این کلکسیون تا یک سال آینده تکمیل میشود و در نهایت ۱۳ قطعه آن برای نگهداری در موزههای داخلی و خارجی آماده خواهد شد.
قالی خودرنگ سنگسری در بافت خود از پشم طبیعی گوسفندان سنگسری بهره میبرد و هیچگونه رنگرزی شیمیایی یا گیاهی در آن به کار نمیرود.
پشم این گوسفندان دارای طیف متنوعی از رنگهای سفید، شیری، نخودی، خاکستری، قهوهای و مشکی است که امکان خلق طرحهای چشمنواز و متفاوت را فراهم میکند.
از مهمترین ویژگیهای این قالی میتوان به رنگ طبیعی و بدون مواد شیمیایی، سهبعدی بودن طرح به دلیل بازی سایهروشن رنگها، اصالت عشایری و پیوند با فرهنگ ایل سنگسر، دوام و کیفیت بالای پشم منطقه و همچنین ارزش هنری و اقتصادی آن اشاره کرد؛ ویژگیهایی که قالی خودرنگ سنگسری را به اثری منحصربهفرد در میان دستبافتههای ایرانی و جهانی تبدیل کرده است.