به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو؛ در این مراسم استادان و پژوهشگران هندی، ایرانی و افغانستانی درباره جایگاه استاد شهریار در ادبیات معاصر ایران سخن گفتند و دانشجویان با خوانش غزل‌ها و اشعار فارسی، شور و شوق خود را به این زبان کهن به نمایش گذاشتند.

برگزارکنندگان نشست، زبان فارسی را میراث مشترک ایران و هند دانستند که همچنان توانایی آن را دارد که دل‌های دو ملت را به هم نزدیک‌تر کند.

این گردهمایی با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، مرکز تحقیقات فارسی و دانشگاه جواهر لعل نهرو برگزار شد.