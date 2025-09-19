مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی: این مراسم که به شکل جشن با برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری همراه است، فرصتی برای ترویج کمک به هم نوع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سید مهدی عبادی با اشاره به اینکه مردم استان مرکزی مردمی نیکوکار هستند، گفت: با کمک‌های مردم استان همه دانش آموزی استان قادر به تأمین مایحتاج مدرسه خود خواهند بود.

او افزود: در کنار پایگاه‌های جمع آوری کمک‌ها هم استانی‌ها می‌توانند را از طریق شماره دستوری #۰۸۶۸۸۷۷، ارسال پیامک به ۳۰۰۰۳۳۳۳ و یا واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۶۳۴۷۸ کمک‌های خود را ارائه و در این حرکت خیرخواهانه مشارکت کنند.