مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، اقامت اولین تور عراقی در هتل بین المللی بیستون را گامی مهم در صنعت گردشگری استان برای جذب گردشگر خارجی و بهرهبرداری از ظرفیت همسایگی با کشور عراق دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، داریوش فرمانی با اشاره به اینکه اولین تور گردشگری عراقی به کرمانشاه، پس از جلسات رایزنی و هماهنگیهای صورتگرفته بین ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه و مدیران آژانسهای گردشگری عراق، در هتل بینالمللی لاله بیستون اقامت کرد، گفت : این هتل پنج ستاره که در بافت تاریخی و در دل سایت جهانی بیستون با معماری اصیل صفوی واقع شده است ، به عنوان نماد مهمی از اتحاد بین دو کشور و توسعه صنعت گردشگری منطقه شناخته میشود، که در سفر مدیران آژانسهای گردشگری عراق هم بسیار مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: حضور این تور عراقی نه تنها فرصت مناسبی برای معرفی جاذبههای فرهنگی و تاریخی کرمانشاه فراهم کرد ، بلکه نشاندهنده توانمندی ادارهکل میراثفرهنگی در ایجاد زیرساختهای گردشگری و استفاده از ظرفیت همسایگی با عراق برای جذب توریست خارجی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه گفت : این اقدام مهم، نقش اساسی در توسعه پایدار گردشگری استان ، افزایش درآمدهای محلی و تقویت تبادلات فرهنگی ایفا میکند.
فرمانی با بیان اینکه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه با این گام ارزشمند، طرح های توسعه گردشگری خارجی را به صورت هدفمند دنبال کرده است، افزود: برگزاری چنین تورهایی، زمینهساز ارتقای جایگاه کرمانشاه به عنوان یکی از قطبهای گردشگری بینالمللی در غرب کشور است و این دستاورد، نویدبخش آیندهای روشن برای رونق صنعت گردشگری و استفاده بهینه از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان است.
وی گفت : با توجه به نزدیکی مرزی و پیوندهای فرهنگی، توسعه گردشگری مشترک ایران و عراق فرصتی بینظیر برای پیشرفت اقتصادی و فرهنگی منطقه محسوب میشود و این بار کرمانشاه با میزبانی موفق اولین تور عراقی، گام مهمی در این مسیر برداشته است.