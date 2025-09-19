نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی از تکمیل و بهره برداری طرح آبرسانی روستای طلاور از توابع شهرستان صیدون پس از ۴۵ سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد ابراهیم‌پور در مراسم افتتاح طرح آبرسانی روستای طلاور، این موفقیت را نتیجه همکاری و عزم جدی دولت، استانداری خوزستان و سازمان آب و برق استان دانست و گفت: این طرح که از کیفیت و شیرینی آب بسیار مطلوبی برخوردار است پس از ماه‌ها تلاش بی‌وقفه و کار جهادی مدیران و کارشناسان به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان خاطره‌ای تاثیرگذار از دیدار با یکی از مادران این روستا که به دلیل نداشتن ۱۵۰ هزار ریال برای خرید آب از تانکر در عطش مانده بود، افزود: این خاطره همواره برای من یادآور تکلیف بود و کمتر روزی بود که درد مردم طلاور و مشکل آب شرب آنها را به یاد نیاورم.

ابراهیم‌پور اظهار داشت: پس از تغییر دولت، موضوع را با استاندار فهیم خوزستان در میان گذاشتم که بلافاصله با تشکیل جلسه و تکلیف به سازمان آب و برق، روند اجرایی پروژه با جدیت پیگیری و در نهایت با حفر چاه در زمینی که یکی از اهالی محبت کرد و در اختیار قرار داد، به آب پایدار و باکیفیت دست یافتیم.

نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از زحمات مدیران استانی و شهرستانی، به ویژه فرماندار ایذه، مدیران سازمان آب و برق خوزستان و شرکت آب و فاضلاب روستایی، تصریح کرد: این موفقیت نمادی از همدلی دولت و ملت است و نشان می‌دهد که وقتی همه با هم باشیم، می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

وی در ادامه به دیگر طرح‌های در دست اجرا در حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و از کلنگ‌زنی و افتتاح پروژه‌های برق، مجتمع اداری صیدون و همچنین پیگیری جامع برای توسعه منطقه گردشگری شاه‌منگشت و امامزاده عبدالله خبر داد و گفت: با تحقق این پروژه‌ها، بخش عمده‌ای از مشکل اشتغال جوانان این منطقه از طریق گردشگری و کشاورزی حل خواهد شد.

ابراهیم‌پور تاکید کرد: تا آخرین نفس و فارغ از هر مسئله‌ای، به دنبال حل مشکلات مردم منطقه خواهم بود و از مردم می‌خواهم با صبر، حوصله و مطالبه‌گری صحیح، ما را در این مسیر یاری کنند.