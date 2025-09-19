به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت : با توجه به نفوذ و استقرار زبانه‌های پرفشار، ضمن وزش بادهای شمالی بیشتر در امتداد شهرهای کوهین، تاکستان و بویین زهرا غبار محلی و در ارتفاعات شمالی استان پدیده مه با احتمال رگبار پراکنده را انتظار خواهیم داشت.

وی افزود : براساس نقشه‌های پیش‌یابی، برای امروز با توجه به وزش بادهای جنوبی در برخی مناطق استان، به ویژه بخش‌های جنوبی و شرقی دشت، غبار محلی و کاهش کیفیت هوا و در عین حال افزایش دما را پیش‌بینی می‌کنیم.

بهروزی گفت : با توجه به هوای سرد برای اولین روز از ماه مهر، پوشش مناسب و استفاده از لباس گرم برای کودکان و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم در بخش کشاورزی و خدمات شهری توصیه می‌شود.