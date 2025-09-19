۲۳ فرصت سرمایه‌گذاری گردشگری، میراثی و صنایع‌دستی فارس در نمایشگاه اکسپوی شیراز ارائه می شود.

رونمایی از فرصت های سرمایه‌گذاری گردشگری، میراثی و صنایع‌دستی فارس در اکسپوی شیراز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با بیان اینکه این اداره‌کل در ۲ بخش گردشگری و صنایع دستی در اکسپو شیراز حضور خواهد داشت، گفت: ۲۳ بسته سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های میراثی و تاسیسات گردشگری برای ارائه به سرمایه‌گذاران آماده شده است.

محسن ضیایی افزود: این نمایشگاه فرصت بسیار مناسب برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی فارس و انعقاد تفاهم‌نامه‌های ارزشمند در این حوزه‌هاست.

وی با بیان اینکه ۲۳ بسته سرمایه‌گذاری تهیه‌ شده در پایان اکسپو شیراز به انعقاد تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری منجر خواهند شد گفت: طرح توجیهی همه آنها آماده است و اقدامات قانونی لازم تا اخذ موافقت اصولی این طرح ها نیز انجام شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس ادامه داد: این بسته‌ها شامل زیرساخت‌های میراثی نیمه‌تمام استان که پیش‌تر با اعتبارات ملی و استانی آغاز شده است نیز می‌شود تا برای تکمیل به سرمایه‌گذاران واگذار شوند.

وی بیان کرد: بسته‌های گردشگری نیز شامل تاسیساتی از جمله هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها و اماکن و مجتمع‌های تفریحی و سرگرمی هستند.

ضیایی افزود: هدف ما برای انعقاد قرارداد در اکسپوی شیراز، هم استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی و هم جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارای تاییدیه‌های لازم از بخش بین‌الملل وزارت اقتصاد و دارایی است.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس درباره حضور بخش صنایع دستی این استان در اکسپوی شیراز نیز گفت: صنایع دستی در ۲ بخش مجزا در این نمایشگاه حضور می‌یابد که یکی حضور هنرمندان شاخص استان برای معرفی صنایع دستی و دیگری، بخش بازار هنر شیراز است.

وی ادامه داد: در حال رایزنی برای ارائه تخفیف در هزینه‌های شرکت هنرمندان و فعالان صنایع دستی در اکسپوی شیراز هستیم و امیدواریم فضایی مناسب به این بخش اختصاص یابد.

ضیایی بیان کرد: استان ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد که ممکن است برای سرمایه‌گذاران ناشناخته مانده باشد؛ بنابراین فرصت‌های سرمایه‌گذاری این استان نیز در اکسپوی شیراز ارائه خواهد شد.

نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس برگزار می شود.