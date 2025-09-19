برنامه مسابقات چهارجانبه هاکی روی یخ پسران زیر ۱۸ سال
مسابقات چهارجانبه هاکی روی یخ پسران زیر ۱۸ سال ۲۹ شهریور تا اول مهر به میزبانی کیش برگزار میشود.
شنبه ۲۹ شهریور
ساعت ۱۹:۵۰؛ هاکی پاندا - میکامال
یکشنبه ۳۰ شهریور
ساعت ۱۰:۵۰؛ هاکی پاندا - ام دات ار
ساعت ۱۵:۵۰؛ ایرانمال - میکامال
ساعت ۱۹:۵۰؛ ایرانمال - ام دات ار
دوشنبه ۳۱ شهریور
ساعت ۹:۵۰؛ هاکی پاندا - ایرانمال
ساعت ۱۲:۵۰؛ میکا مال -ام دات ار
ساعت ۱۶:۵۰؛ رده بندی
ساعت ۱۹:۵۰؛ فینال
داوران بازیها نیز عبارت است از:
میلاد امینی، امیرحسین رودسرابی، علی صحرایی