پخش زنده
امروز: -
آسمان قم امروز جمعه ۲۸ شهریور صاف همراه با وزش باد و خیزش احتمالی گردوخاک خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، بر اساس تحلیل نقشههای پیشبینی و پیشیابی هواشناسی امروز جمعه، بیست و هشتم شهریور و فردا شنبه آسمان صاف پیشبینی میشود و در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک اتفاق خواهد افتاد.
طی این مدت امروز و فردا شدت وزش باد در مناطق مرتفع تر بیشتر خواهد بود. روز یکشنبه آسمان صاف پیش بینی می شود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی رخ خواهد داد.
طی روز یکشنبه در مناطق مرتفع تر استان قم در برخی نقاط وزش باد نسبتا شدید و غبارآلودگی رخ خواهد داد.
از امروز تا روز شنبه تغییرات حدی دما (بیشینه و کمینه روزانه دما) محسوس نیست ولی روز یکشنبه کاهش کاملا محسوس دما انتظار میرود.