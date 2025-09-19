به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زهرا مومنی گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای اجرای پویش "همه حاضر"، ۲۲۵ بسته لوازم التحریر و به ارزش ۳ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال از سوی شرکت ملی نفت و گاز آغاجاری به دانش‌آموزان کم‌برخوردار در مقاطع تحصیلی مختلف زیر پوشش بهزیستی این شهرستان اهدا شد.

وی با قدردانی از حمایت‌های ارزشمند مدیریت شرکت نفت و گاز آغاجاری اظهار کرد: این شرکت علاوه بر تأمین بسته‌های لوازم التحریر، تاکنون در زمینه تأمین بسته‌های معیشتی، گوشت گرم و پوشینه برای نیازمندان جامعه هدف بهزیستی این شهرستان نیز اقدامات مؤثری انجام داده است.

مومنی اظهار داشت: تامین نیاز‌های خانواده‌های زیر پوشش نیازمند حمایت‌های خیرین و نیکوکاران است و از آنها دعوت میکنیم با مشارکت در کار‌های خداپسندانه، ما را یاری کنند.

