رئیس اداره بهزیستی آغاجاری از اهدای ۲۲۵ بسته لوازم التحریر به دانشآموزان زیر پوشش این نهاد حمایتی در شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زهرا مومنی گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای اجرای پویش "همه حاضر"، ۲۲۵ بسته لوازم التحریر و به ارزش ۳ میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال از سوی شرکت ملی نفت و گاز آغاجاری به دانشآموزان کمبرخوردار در مقاطع تحصیلی مختلف زیر پوشش بهزیستی این شهرستان اهدا شد.
وی با قدردانی از حمایتهای ارزشمند مدیریت شرکت نفت و گاز آغاجاری اظهار کرد: این شرکت علاوه بر تأمین بستههای لوازم التحریر، تاکنون در زمینه تأمین بستههای معیشتی، گوشت گرم و پوشینه برای نیازمندان جامعه هدف بهزیستی این شهرستان نیز اقدامات مؤثری انجام داده است.
مومنی اظهار داشت: تامین نیازهای خانوادههای زیر پوشش نیازمند حمایتهای خیرین و نیکوکاران است و از آنها دعوت میکنیم با مشارکت در کارهای خداپسندانه، ما را یاری کنند.