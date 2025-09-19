پخش زنده
پس از گذشت دو ماه از بزرگترین و گستردهترین آتشسوزیهای جنگلی ترکیه، این بار جنگلهای دو استان آنتالیا و موغلا در جنوب و جنوب غرب این کشور طعمه حریق شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، آتشسوزی جنگلهای استان آنتالیا که از شامگاه گذشته در چند منطقه آلانیا آغاز شده بهدلیل وزش شدید باد بهسرعت در حال گسترش است.
در استان موغلا نیز از شامگاه گذشته هفت منطقه جنگلی میلاس، آک کوآ، کوی جغیز و آک کوپرو طعمه حریق شده است.
تلاش نیروهای آتش نشانی برای اطفای حریق از زمین و هوا همچنان ادامه دارد.
بنابر خبرهای دریافتی سه هواپیما و ۱۲ بالگرد آب پاش به همراه دهها خودروی آتش نشانی در عملیات اطفای حریق مشارکت دارند و نیروهای امدادی هفت منطقه مسکونی مجاور حریق جنگلی در استان موغلا را تخلیه کردهاند.
گفتنی است، همه ساله همزمان با فصل گرما و تابستان، ترکیه با آتش سوزیهای جنگلی دست به گریبان میشود.
در تابستان ۱۴۰۰ که بزرگترین و وسیع ترین آتش سوزی جنگلی در ترکیه رخ داد، هزاران هکتار جنگل تبدیل به خاکستر شد و دهها شهروند و نیروی آتش نشانی این کشور جان خود را از دست دادند.