بارش‌های رگباری و پراکنده از صبح فردا نیمه شمالی استان به خصوص مناطق کوهستانی را فرا خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: هرچند حجم بارش‌ها زیاد نخواهد بود، اما با توجه به رگباری بودن آن در برخی از ساعات احتمال وقوع روان آب در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.

محمد غیوری افزود: در همین مدت، ابرناکی آسمان در مناطق مرکزی و غربی خراسان رضوی پدیدار خواهد شد که موجب بازگشت هوای خنک به این مناطق در روز‌های ابتدایی این هفته می‌شود.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: وزش باد همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و همچنین افزایش موقت دمای هوا، از دیگر پدیده‌های جوی استان برای امروز و فردا خواهد بود.

در شبانه روز گذشته، فریمان با هشت درجه سردترین و بردسکن با ۳۲ درجه گرمترین شهرستان‌های استان بوده‌اند و در همین مدت نوسانات دمایی ۱۳ تا ۲۷ درجه در مشهد به ثبت رسیده است.