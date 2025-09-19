به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشورمان حامد سیری به‌عنوان داور وسط این دیدار را قضاوت خواهد کرد و حسین مرادی و علیرضا ممبینی به‌عنوان کمک‌های اول و دوم او را همراهی می‌کنند.

همچنین احسان اکبری داور چهارم این مسابقه خواهد بود و مسعود مرادی به‌عنوان ناظر داوری بر عملکرد تیم داوری نظارت می‌کند.

عباس انتظاری نیز به‌عنوان نماینده فدراسیون فوتبال در این دیدار حضور خواهد داشت.

در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس تیم فجر شهید سپاسی شیراز امروز از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پارس میزبان تیم ذوب‌آهن اصفهان است.