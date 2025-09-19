به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حمیدرضا عزتی با اشاره به جمعیت دو میلیون نفری استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۱۴۱ متقاضی در صف دریافت وام ازدواج هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه افزود: در پنج ماه اول امسال ۲۹۶۰ فقره تسهیلات ازدواج با رقم ۹۸۴۶ میلیارد تومان در استان پرداخت شده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه موضوع جوانان یک موضوع فرابخشی است گفت: از همه دستگاه‌ها انتظار می‌رود تکالیف خود را در خصوص جوانان انجام دهند.

استان کرمانشاه دو میلیون نفر جمعیت دارد که حدود ۷۲۲ هزار نفر از این جمعیت معادل ۳۶ درصد آن را جمعیت جوان گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال تشکیل می‌دهند.