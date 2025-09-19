به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شعار این راهپیمایی‌ها «با غزه... ما ننگ طرد شدن را، صرف نظر از جنایات صهیونیست‌های متجاوز، نخواهیم پذیرفت» بود.

«علی الشرقابی»، خبرنگار المسیره در صعده، تاکید کرد که حضور گسترده مردم محدود به حمایت کلامی نبود، بلکه نشان‌دهنده یک حقیقت واقعی بود، زیرا شرکت‌کنندگان تمایل خود را برای فداکاری و ارائه چیز‌های بزرگتر ابراز کردند.

خبرنگار المسیره خاطرنشان کرد که دو شهروند یک وسیله نقلیه چهارچرخ محرک را به نیروی موشکی و نیروی هوایی پهپاد اهدا و از عملیات‌هایی که عمق دشمن صهیونیستی را هدف قرار می‌دهند، تقدیر کردند.

او توضیح داد که اشتیاق مردم برای رفتن به میادین و شرکت در راهپیمایی‌ها یک پدیده آنی نیست، بلکه ادامه راهپیمایی‌های هفتگی است که به مدت دو سال ادامه داشته است.

الشرقابی توضیح داد که این راهپیمایی‌ها تنها فعالیت اجتماعی در صعده نیستند، بلکه بخشی از یک جنبش گسترده‌تر هستند که شامل ثبت‌نام بسیاری از افراد در مراکز آموزشی به عنوان بخشی از بسیج عمومی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد که این اقدامات نشان‌دهنده تمایل مردمی برای آماده شدن جهت رویارویی مستقیم با دشمن است، بر اساس اعتقاد آنها مبنی بر اینکه این موضع بخشی از فرهنگ قرآنی و هویت دینی مردم یمن است که آنها را به حمایت از مظلوم و حمایت از عدالت ترغیب می‌کند.

این خبرنگار اظهار داشت که راهپیمایی‌های همبستگی با غزه فراتر از یک میدان در صعده است و در بیش از چهل میدان در سراسر مناطق این استان برگزار می‌شود. این فعالیت‌ها علاوه بر کمپین‌های تحریم اقتصادی مداوم، سایر فعالیت‌های به همان اندازه مهم، مانند مانور‌های نظامی و تمرین‌های رزمی که شهروندان مرتباً در آنها شرکت می‌کنند را تکمیل می‌کند. این امر تایید می‌کند که حمایت از غزه یک پروژه جامع و مداوم در صعده است، نه صرفاً یک واکنش موقت.

در همین راستا، بیانیه مشترکی که توسط راهپیمایان صعده با عنوان «با غزه... ما ننگ شکست را نخواهیم پذیرفت» صادر شد، بر ادامه جهاد علیه دشمن صهیونیستی تاکید کرد، عملیات نظامی مقاومت را ستود و هشداری جدی به رژیم‌هایی که از اشغالگری حمایت می‌کنند، صادر کرد.

در این بیانیه تصریح شد که گزینه مقابله با دشمن صهیونیستی و جهاد در راه خدا صحیح‌ترین و عاقلانه‌ترین گزینه است و هر گزینه دیگری بی‌ارزش است و فقط استبداد دشمن را افزایش می‌دهد.

در این بیانیه اشاره شد که تحولات پس از مذاکرات اخیر در دوحه نشان داد که راه‌حل‌های مذاکره‌ای مانع اشغالگری نشده، بلکه طمع آن را تشدید کرده و تجاوز آن را افزایش داده است. ایشان خواستار پایبندی به مسیر جهاد مقدس و حمایت از غزه و مقاومت آن شدند.

در این بیانیه از پایداری ملت فلسطین که نشان دهنده شکست دشمن در دستیابی به هیچ پیروزی قابل توجهی با وجود جنایاتش است، قدردانی شد. همچنین از عملیات رو به افزایش نیرو‌های مسلح یمن که به اهداف خود دست یافتند و از پیشرفته‌ترین سیستم‌های پدافند هوایی آمریکایی و صهیونیستی پیشی گرفتند، تمجید گردید.

در این بیانیه توضیح داده شد که این امر، رژیم صهیونیستی را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که چاره‌ای جز توقف تجاوز و لغو محاصره غزه ندارد.

این بیانیه هشدار مستقیمی به رژیم سعودی، به همراه رژیم‌های آمریکایی و بریتانیایی، و هر کسی که جرأت کند در تلاش برای محافظت از دشمن صهیونیستی مشارکت کند، صادر و خاطرنشان کرد که آنها فقط شکست و زیان را به دست خواهند آورد و متعهد شد که در صورت تلاش برای حمایت از اشغالگری، با قدرت بیشتری نسبت به قبل با آنها مقابله خواهد کرد.