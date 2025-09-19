پخش زنده
امروز: -
رئیس ورزش و جوانان اسدآباد از برگزاری مسابقات چهارجانبه فوتسال به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور چهار تیم از ادارات و نهادهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی زیوری اظهار داشت: در راستای گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، مسابقات فوتسال چهارجانبه با حضور تیمهای هلالاحمر، دادگستری، منتخب آجین و منتخب اسدآباد در ۲۸ شهریور برگزار شد.
وی افزود: این رقابتها در مجموع شامل ۶ بازی است که هر تیم سه دیدار انجام میدهد، مسابقات در دو وقت ۱۵ دقیقهای برگزار شده و جایگاه تیمها بر اساس مجموع امتیازات کسبشده تعیین خواهد شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان اسدآباد تصریح کرد: سه دیدار نخست در سالن کارگران و سه بازی بعدی در سالن سپاه برگزار میشود؛ نخستین مسابقه صبح امروز بین تیمهای هلالاحمر و منتخب آجین آغاز شد و آخرین دیدار ساعت ۱۴:۴۰ بین منتخب آجین و منتخب اسدآباد برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این مسابقات فرصتی برای شور و نشاط اجتماعی و یادآوری رشادتهای رزمندگان دوران دفاع مقدس است، خاطرنشان کرد: امید است با برگزاری چنین برنامههایی، نسل جوان بیش از پیش با فرهنگ ایثار، مقاومت و حماسهآفرینی شهدا آشنا شوند.