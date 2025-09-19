شمسایی: برای بنگلادش احترام قائلیم ولی با تمام قدرت بازی میکنیم
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: تلاش کردیم آمادهترین بازیکنان را به جام ملتهای آسیا بیاوریم، بنگلادش و همه حریفان با تمام وجود مقابل ما حاضر میشوند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در نشست خبری مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی اظهار داشت: من و بازیکنانم خوشحال هستیم که در این رقابتها حضور داریم. از میزبانی مالزی متشکریم. هدف ما این است که هم از بازیها لذت ببریم و هم تجربههای تازهای کسب کنیم.
شمسایی در پاسخ به سوالی درباره شرایط آمادهسازی تیم برای حضور در این مرحله، گفت: ما از دل یک لیگ فشرده میآییم، به همین دلیل فرصتی برای برگزاری اردو یا هماهنگی نداشتیم، اما تلاش کردیم آمادهترین بازیکنان را به این مسابقات بیاوریم. میدانیم که بنگلادش و همه حریفان با تمام وجود مقابل ما حاضر میشوند و همین به زیباتر شدن مسابقات کمک خواهد کرد.
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با تأکید بر اهمیت شروعی دوباره در هر مسابقه، افزود: از همینجا به بازیکنانم میگویم که تاریخ، تاریخ است، افتخارات ما به گذشته تعلق دارد و هر مسابقه از اولین مسابقه آغاز میشود. حق نداریم تیمی را دستکم بگیریم. فرانسه قهرمان دو دوره المپیک بود، اما دیروز از جام جهانی والیبال حذف شد، ورزش حرفهای بیرحم است و به هیچ نام بزرگی وفادار نمیماند.
شمسایی گفت: من به عنوان بازیکن مقابل مالزی قرار گرفتهام و خاطرات خوبی دارم، اما این یک مسابقه جدید است. خوشحالم که کنفدراسیون فوتبال آسیا تمرکز خوبی روی توسعه فوتسال دارد و مطمئناً این رویکرد در آینده به سود قاره خواهد بود.
تیم ملی فوتسال ایران که در کوانتان مالزی حضور دارد، در نخستین دیدار مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا فردا از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه به وقت تهران مقابل بنگلادش قرار می گیرد.