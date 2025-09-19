پخش زنده
وزیر دفاع پاکستان گفت: معاهده دفاعی مشترک میان اسلامآباد و ریاض محدود به دو کشور نیست و امکان پیوستن دیگر کشورها به این چارچوب وجود دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «خواجه محمد آصف» وزیر دفاع پاکستان در گفتوگو با یک برنامه تلویزیونی در شبکه «جیو نیوز» در پاسخ به پرسشی درباره گسترش توافق دفاعی استراتژیک این کشور با عربستان، گفت: درهای پیوستن سایر کشورها به این معاهده بسته نیست؛ من نمیتوانم پیشبینی کنم، اما این احتمال همواره وجود دارد.
وی افزود: به شخصه همواره از شکلگیری یک سازوکار مشابه ناتو در میان کشورهای اسلامی دفاع کرده و آن را «حق طبیعی ملتها و دولتهای مسلمان برای دفاع مشترک از سرزمین و هویت خود» میدانم.
خواجه آصف در توضیح مفاد این توافق گفت: هیچ بندی در معاهده وجود ندارد که مانع از پیوستن کشورهای دیگر شود یا اسلامآباد را از عقد توافقهای مشابه با دیگر دولتها باز دارد.
وی تاکید کرد: این یک توافق صرفاً دفاعی است نه تهاجمی. در صورت حمله به یکی از طرفین، دیگری نیز برای دفاع وارد عمل خواهد شد.
وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به پرسشی درباره نقش توان هستهای کشورش در این چارچوب تصریح کرد: تمامی ظرفیتهای ما در این توافق لحاظ میشود، اما باید یادآور شوم که پاکستان از زمان دستیابی به توان هستهای، همواره مسئولیتپذیر بوده و برخلاف اسرائیل، هیچگاه از ارائه گزارش و پذیرش نظارت بینالمللی سر باز نزده است.
خواجه آصف همچنین به پیشینه همکاریهای نظامی اسلامآباد و ریاض اشاره کرد و گفت: دهها سال است که افسران و نیروهای پاکستانی در آموزش و همکاری با ارتش سعودی حضور دارند و اکنون این روند تنها به شکلی رسمیتر و منسجمتر ادامه مییابد.
پاکستان و عربستان روز چهارشنبه بزرگترین و مهمترین معاهده دفاعی تاریخ روابط دوجانبه خود را تحت عنوان «معاهده استراتژیک دفاع مشترک» (SMDA) امضا کردند که بر اساس مفاد این سند هرگونه تجاوز خارجی به یکی از دو کشور، حمله به هر دو کشور تلقی خواهد شد و دفاع مشترک در برابر آن صورت خواهد گرفت.