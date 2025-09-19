پخش زنده
نماینده سهامدان موج های آبی گلستان گفت: بعد از ۱۴ سال مالکیت این مجموعه به سهامداران واقعی که همان ۳۰۰ خانواده بودند، بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، سلیمانی گفت: مالک اولیه این مجتمع تنها ۲۵ میلیون تومان برای سرمایه گذاری در این مجتمع هزینه کرده و ۳۵ میلیارد تومان نیز از مردم گرفته و متواری شده بود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ در پی سفر استانی اولیه رئیس دستگاه قضا به استان گلستان طعم واقعی خدمت را چشیدیم.
سلیمانی بیان کرد: رئیس دستگاه قضا در سفر خود به استان گلستان وقتی دید، مالک اولیه این پروژه از خلا قانونی سواستفاده کرده و سرمایه انسانهای زیادی را به یغما برده، راهکار جدیدی پیدا کرد و به قضات دستور داد با جدیت و شجاعت کار را پیگیری و سریعتر مشکل را حل کنند.
سلیمانی با تاکید بر اینکه حضور و دستورات رئیس دستگاه قضا در حل مشکل پرونده موجهای آبی راهگشا بود و باعث حل مشکل مردم شد، افزود: به جد میتوان گفت، پیچیدهتر از این پرونده شاید طول این سالها در استان گلستان نداشتیم و عملا خیلیها فکر میکردند این پرونده حل نمیشود، اما با ورود و پیگیری رئیس دستگاه قضا مشکل مردم برطرف و موجب رضایت خاطر آنها شد.
نماینده سهامداران موجهای آبی گفت: شرکت جدیدی متشکل از مالباختگان این پروژه تشکیل و مالکیت به این سرمایهگذاران اولیه انتقال یافت. در واقع حق مردم به خود آنها برگشت.
وی تاکید کرد: روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ هم که سفر سوم استانی رئیس دستگاه قضا به گلستان انجام شد، به دیدار وی رفته و درخواست کردیم، همچنان دست سهامداران این مجموعه را در ادامه کار بگیرند چراکه نیاز به دریافت تسهیلات مالی داریم و باید بتوانیم این تسهیلات را از بانکها دریافت کنیم.