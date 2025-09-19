به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا امینی در آیین آغاز عملیات اجرایی تعریض خیابان نهج البلاغه که امشب ۲۷ شهریور انجام شد، اظهار کرد: خیابان نهج البلاغه یکی از مصادیق قصه پر غصه و بغض فروخفته شهر اهواز است؛ این خیابان به عنوان یک محور مهم ترافیکی، فرهنگی و مذهبی مطرح است و آزادسازی آن علاوه بر کاهش ترافیک، منظر مناسبی برای میهمانان حرم مطهر علی بن مهزیار اهوازی فراهم خواهد کرد..

وی دلیل تاخیر ۲۰ ساله در اجرای این پروژه را عدم پرداخت اقساط وام بانکی بین‌المللی دانست و افزود: آزادسازی این محور نویدبخش آینده‌ای روشن برای منطقه قدیمی عامری است. از ۲۰ سال پیش اعتباراتی از طریق بانک بین‌المللی برای آزادسازی این خیابان دریافت شد و بخشی از کار در ادوار گذشته انجام شد، اما اقساط بانکی بین المللی پرداخت نشده بود و در نتیجه تسویه نشدن این وام، علاوه بر تحمیل خسارت سنگین، نام شهرداری اهواز را در فهرست سیاه نظام بانکی قرار داد و این شهر را از دریافت تسهیلات برای پروژه‌های حیاتی مانند قطار شهری محروم کرد.

امینی بیان داشت: مبلغ این وام از هفت میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده بود یعنی تقریبا صددرصد بیشتر شده بود و دائم به خسارت.‌های ناشی از پرداخت نشدن اقساط افزوده می‌شد.

شهردار اهواز می‌گوید: با پیگیری‌های دولت و بانک مرکزی، این بدهی به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت و با عوارض آلایندگی تسویه شد تا از دیگر خسارت‌ها برای شهرداری اهواز کاسته شود. با تسویه این بدهی، سه هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت برای قطار شهری، تامین اتوبوس و پروژه‌های عمرانی دریافت شده است که بخشی از این مبلغ نیز تسویه شده است. خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس به ارزش ۸۵۰ میلیارد تومان حاصل تسویه حساب این وام بوده است.

وی تصریح کرد: در کلان‌شهر‌ها بیش از ۵۰ درصد منابع قطار شهری با حمایت دولت از طریق اوراق مشارکت، اجرا می‌شود، اما در اهواز به دلیل عدم تعهد به تسویه حساب اقساط وام و شرایط پیش آمده، از این اوراق محروم ماندیم در نتیجه قطار شهری که باید با یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت و به همین میزان توسط شهرداری، در ۱۴ سال پیش به بهره‌برداری برسد، زمین‌گیر ماند و اکنون مراحل اولیه تجدید عملیات آن در حال انجام است و به جای سه هزار میلیارد تومان باید ۵۰ هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی خط اول قطار شهری هزینه کنیم.

امینی گفت: بسیاری از خسارت‌هایی که تاکنون به اهواز وارد شده است بر اثر عدم تعهد به موضوعات مختلف بوده است. تاخیر در پروژه‌های عمرانی خسارت‌های سنگینی به شهر وارد می‌کند. به جز هزینه‌های ریالی، وقت مردم در ترافیک هدر رفته است بنابراین نباید با بی‌تعهدی بار منفی مالی موضوعات را به دوره‌های بعد سپرد. البته طبیعی است بخشی از بدهی‌ها به دوره‌های بعد برسد، اما نباید بار نهفته سنگین به آینده شهر تحمیل شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه به دلیل مجاورت با حرم علی بن مهزیار اهوازی بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از مقاصد مهمانان شهر، حرم علی بن مهزیار است و این وضعیت این خیابان مناسب نیست بنابراین اجرای این پروژه در اولویت شهرداری قرار گرفت. در این دوره تاکنون ۲۶۰ میلیارد تومان برای آزادسازی املاک واقع در مسیر این خیابان هزینه شده است. اگر با این رقم آسفالت خیابان‌ها را انجام می‌دادیم، رضایت‌مندی و تبلیغات با اثرگذاری زیادی برای ما داشت، اما بر اساس نظرات کارشناسی، این تصمیم را گرفتیم.

شهردار اهواز با اشاره به جزئیات این پروژه گفت: این گذر یک کیلومتری با عرض ۴۵ متر، به یکی از زیباترین گذر‌های بافت مرکزی اهواز تبدیل خواهد شد.

امینی افزود: عملیات اجرایی این خیابان آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد. امیدواریم آزادسازی دهانه ورودی حرم علی بن مهزیار انجام شود و طراحی و اجرای سردر ورودی شایسته برای حرم نیز پیش‌بینی شود.