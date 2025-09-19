نیکوکاران در آستانه سال تحصیلی جدید با تهیه کیف و نوشت افزار به کمک دانش آموزان نیازمند استان سمنان شتافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در آستانه سال تحصیلی جدید یک هزار و ۲۴۰ بسته نوشت افزار در بین دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شاهرود توزیع شد.

علیرضا نوری زرگری رئیس کمیته امداد امام خمینی شاهرود گفت: هر بسته شامل انواع دفتر، مداد رنگی، خودکار و مداد است که با کمک‌های خیران به ارزش یک میلیارد تومان تهیه شده است.

در میامی نیز ۵۰ بسته نوشت افزار به همراه کیف به ارزش ۵۰ میلیون تومان با مساعدت بنیاد برکت و سپاه ناحیه میامی و خیران تهیه و بین دانش آموزان توزیع شد.