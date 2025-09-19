طیبی: نماینده استعدادهای بزرگ فوتسال ایران هستیم
کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران گفت: ما نماینده کشوری هستیم که استعدادهای بزرگی در فوتسال دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، حسین طیبی، کاپیتان تیم ملی فوتسال کشورمان در نشست خبری مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا، گفت: یک تیم جوان شده داریم، برای تعداد زیادی از بازیکنان این یک تجربه تازه است، آنها هیجان زده و مشتاق هستند تا توانایی هایشان را به نمایش بگذارند. ما به اسم تیمها و تاریخچه نگاه نمیکنیم، هر بازی برایمان یک فینال است، چون ایران هستیم و همه بهترین نمایش را از ما میخواهند. اینجا در مالزی هستیم تا از هر بازی درسهای تازهای بگیریم و به سمت آینده حرکت کنیم.
او گفت: ایران افتخارات زیادی در آسیا دارد، اما میدانیم که حریفان هم با آمادگی وارد این مسابقات شدهاند و برنامههای خودشان را پیگیری میکنند، مهمترین وظیفه ما این است که با تمرکز گام برداریم و قدرت فوتسال ایران را نشان بدهیم.
طیبی در پاسخ به سوالی درباره احساس تیم ایران برای حضور در این مسابقات، گفت: ما نماینده کشوری هستیم که استعدادهای بزرگی در فوتسال دارد. دوست داریم از مسابقات لذت ببریم و به علاقمندان فوتسال در قاره کهن لذت بدهیم. ترکیب بازیکنان جوان و باتجربه ما در این مسابقات، با انگیزه ی ارائه نمایشِ با کیفیت است و روی تمام جزئیات دقت میکنیم.
تیم ملی فوتسال ایران که در کوانتان مالزی حضور دارد، در نخستین دیدار مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا فردا از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه به وقت تهران مقابل بنگلادش قرار می گیرد.